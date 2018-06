Vergeet je hond niet: zó kort houdt-ie het vol in een snikhete auto

De één vindt het zomerse weer fantastisch, de ander kan er minder goed van genieten. Mag het wat jou betreft wel wat koeler? Je bent niet de enige; je hond wordt ook niet heel blij van de hitte. Helemaal niet als-ie in een auto zit.

Lees ook: Zo leuk! Er bestaan nu matching pool floats voor jou en je hond

Even snel boodschappen doen of toch nog één dingetje bij de drogist halen: dan kun je je hond bést even de auto laten zitten, toch? Het antwoord is nee; je bent al snel te lang weg en dat kan jouw trouwe viervoeter fataal worden.

Oververhit

Is het buiten 24 graden, dan is de temperatuur in de auto binnen tien minuten al tien graden opgelopen; na een halfuur kan het zelfs 43 (!) graden zijn in de auto. Dit is het punt waarop het bloed van je hond stroperig wordt en niet meer goed door zijn lijf kan worden gepompt. Het gevolg: na een kwartiertje in de auto kan het dier al oververhit raken. Voor oude honden en puppy’s geldt dat ze al veel eerder dat punt bereiken.

Politie

Zie je op een warme dag een hond in de auto zitten en vertrouw je de boel niet? ‘Ben je er niet zeker van of je een raampje mag intikken om een hond te redden, dan is het beste wat je kunt doen contact opnemen met de politie en de situatie voorleggen’, vertelt Sara Tillart – woordvoerder van de Politie Amsterdam – aan Flair. ‘Elke situatie is anders en er zal dan ook in elke situatie anders gehandeld worden. In ieder geval willen wij als politie Amsterdam mensen op het hart drukken bij warme dagen geen honden in de auto te laten zitten.’

Lief voor je hond

Bij temperaturen boven de 20 graden, is het verstandig om je hond ’s ochtends vroeg – wanneer het nog wat koeler is – uit te laten en een groot rondje met ‘m te lopen; zo is-ie later op de dag tevreden met een kleinere ronde. Vergeet nooit water mee te nemen wanneer je ‘m ergens mee naartoe neemt en laat het dier dus nooit achter in de auto. Ook niet als je een snelle boodschap gaat doen; je weet immers nooit hoe het uitpakt en hoe druk het bijvoorbeeld bij de kassa is.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: NU.nl | Beeld: iStock