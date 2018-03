Say what?! Een hond kan dus helemaal niet schuldig kijken

Wanneer jouw hond iets fout heeft gedaan, zet de viervoeter een typische blik op. Het beestje lijkt hiermee te willen laten zien dat-ie echt wel weet dat hij iets fout heeft gedaan. Toch zegt deze uitdrukking iets heel anders.

Echt schuldig voelt je huisdier zich namelijk niet dat heel het wc-papier door het huis ligt of zijn kussen volledig gesloopt is. Een studie van onderzoeker en hondenspecialist Alexandra Horowitz laat zien dat honden niet een soort besef hebben over wat ze net hebben gedaan. Over de gevolgen van hun acties kunnen ze dan ook niet nadenken, dus ze houden ons stiekem gewoon voor de gek met die puppy-ogen.

Bang

Waarom ze dan wel zo kijken? Stiekem zijn ze gewoon bang voor jouw boze reactie en de uitdrukking op je gezicht. Je beestje kruipt dan ineen, het oogwit is te zien en hij zal omhoog kijken. Dat komt over als schuldgevoel, maar eigenlijk is het dus een teken van angst. Ach gossie toch.

Bron: Cosmopolitan | Beeld: iStock