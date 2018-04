Ga samen met jouw viervoeter naar de film in deze bioscoop

Vind je het ook zo jammer dat je jouw hond thuis moet laten bij een avondje uit? Dan heeft deze bioscoop in Breda de oplossing. Zij organiseren namelijk een voorstelling waarbij jouw viervoeter gewoon mee de zaal in mag.

En wel op 18 mei bij Chassé Cinema in Breda. Hier is een speciale ‘hondenvoorstelling’ waarbij niet alleen de film (Isle of Dogs) is aangepast op jouw beestje, maar ook de zaal zo prettig mogelijk wordt gemaakt. Zo dimmen ze het licht, zetten ze het geluid wat zachter en zijn er drinkbakken aanwezig in de bioscoop. Wil je dit niet missen? Een kaartje kost 9 euro en koop je hier.

Bron: Girlscene | Beeld: Shutterstock