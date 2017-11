Home Alone-fans opgelet: op deze datum bekijk jij jouw favoriete film in de bios

Elk jaar met kerst is het vaste prik op televisie en je kunt nu ondertussen alle Home Alone-films ook wel dromen. Maar mocht je als échte fan nog een stap verder willen gaan, dan kun je deze film nu bekijken op het witte doek.

En wel op 9 december in Pathé. Het gaat om de allereerste film, waarbij de achtjarige Kevin per ongeluk met kerst vergeten wordt door zijn ouders en daardoor alleen thuis achterblijft. En dat allemaal weer nostalgisch in de bioscoop. Dat wil je! Bestel hier je kaarten voor de voorstelling.

