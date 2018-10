Kan Kerstmis voor jou niet vroeg genoeg beginnen en kun je alle klassiekers – van ‘All I want for Christmas’ tot ‘Last Christmas – meezingen? Dan moet je 21 december in Ahoy Rotterdam zijn.

Lees ook: Waarom je beter nu al kunt beginnen met het inslaan van sinterklaas- en kerstcadeaus

In het weekend vóór de kerstdagen vindt ‘Holland zingt Kerst’ plaats, de show waarin Anita Meyer, Danny de Munk, Dwight Dissels, Edsilia Rombley, Karin Bloemen, Lee Towers, Tommie Christiaan, én Xander de Buisonjé de grootste kersthits zingen. ‘Kerst gaan we vieren en wij gaan ervoor zorgen dat je alvast een voorproefje krijgt op de 21e’, aldus de voormalig Volumia!-zanger. Hij benadrukt dat het een feestje is om met zo veel vrienden op het podium te staan.

Het ultieme kerstgevoel

Kerst staat in het teken van liefde, gezelligheid, familie en nog veel meer. Wat het ultieme kerstgevoel van Trijntje, Danny en Xander is? ‘Gezelligheid, muzikaliteit, familie en de verjaardag van mijn broer’, aldus Trijntje tegenover Flair. Als het aan Danny ligt, vieren we het hele jaar door kerst. ‘Ik haal alles uit het leven wat erin zit’, zegt hij. ‘Ik houd van mensen, ik ben sociaal, ik houd van eten en drinken. Het is voor mij niet anders. Alleen het mooie aan Kerst vind ik de kitsch.’

Hoe kerst eruit ziet bij de familie De Buisonjé? ‘Samen de kerstboom optuigen en alle cadeautjes zien, ik kan dat nog heel goed herinneren van vroeger en ik wil dit graag overbrengen naar mijn drie kinderen. Ik vind het heel belangrijk dat zij fijne dagen hebben.’

Kerstboodschap

Voor al haar fans heeft Trijntje Oosterhuis nog een liefdevolle boodschap. ‘Iedereen hele fijne, muzikale kerstgroeten. Ik wens iedereen gezondheid, veel geluk en heel veel leuke dingen toe.’

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: ANP