Hold your wands: deze marshmallows smaken naar Boterbier

Als je fan bent van Harry Potter, dan is er een grote kans dat je weleens een Boterbiertje zou willen proberen. Nu is dit natuurlijk niet het échte drankje, maar deze marshmallows maken je avond bij het kampvuur wel buitengewoon magisch.

Deze lekkernij is bedacht door een marshmallow café in de Verenigde Staten, genaamd XO Marshmallow. Het is uitgebracht om Harry Potter day te vieren, eerder deze maand. En omdat het een special edition is, zal deze versie dus alleen nog maar in september te verkrijgen zijn. Bummer!

Boterbiersaus

En wat erin zit? Nou, de witte fluff is gevuld met huisgemaakte boterbiersaus en smaakt naar butterscotch en rum. Klinkt heerlijk. Voor een doos van 12 marshmallows betaal je €6.65, maar daar komen helaas nog wel heel wat verzendkosten bij.

Bron: Cosmopolitan | Beeld: Instagram