Merry Christmas: dit zijn de leukste kerstcadeautjes voor jouw partner

Oh nee, wat moet je jouw lief dit jaar weer geven? Elk jaar zit je met je handen in het haar: je wil geen afgezaagde cadeautjes. Die bioscoopbon die je elk jaar geeft kan ook écht niet meer. Maar wat nu? No worries. Wij hebben de acht perfecte kerstcadeaus zorgvuldig uitgezocht en voor je op een rijtje gezet.

Lees ook: Handig: zo geef je de kerstboom water zónder waterballet

Better Together kersttrui. Wil jij er tijdens de kerst graag warmpjes bijzitten? Dan is deze kersttrui het ideale cadeau. Deze kersttrui is namelijk voor twee personen en zorgt ervoor dat je lekker cosy tegen elkaar aan kan kruipen. Je haalt hem bij WE-fashion. Kookboek. Wil jij ook een keukenprins als vriend? Koop dan een lekker kookboek. Tip: koop een boek waar jouw favorieten gerechten in staan. Disaronno wears Missoni. Alcohol is altijd goed. Alcohol in combinatie met een fabulous design overtreft echter alles. Het likeurmerk Dissaronno komt dit jaar voor de vijfde keer op rij met een prachtige limited edition fles, dit keer ontworpen door het beroemde modehuis Missoni. Een schoonmaakbeurt voor de binnenkant van zijn auto. Eigenlijk doe je dit voor jezelf, maar dat hoeft hij niet te weten. Playstation. Met dit cadeau score je écht punten bij je vriend. Heeft hij al een playstation? Dan zijn games ook leuk om te geven. En ja, het is even sparen, maar dan heb je wel wat. Happy socks. Wil je een lach op zijn gezicht toveren. Haal dan deze sokken. Ze zijn vrolijk, leuk en warm. Zo komt hij de winter wel door. Voetbalwedstrijd. Koop kaartjes voor de wedstrijd van zijn favoriete team. Ben je meteen van het gezeur af dat hij nooit voetbal mag kijken. Bezoek aan een bierbrouwerij. Eerlijk: mannen en bier. Deze gaan niet met én niet zonder elkaar. Altijd goed dus.

Volg jij onze huishoudpagina al? Hier vind je al onze huishoudtips handig op een plek: www.facebook.com/flairathome

Beeld: iStock