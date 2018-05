Dagje strand? Dit is waarom je een hoeslaken mee zou moeten nemen

Genoeg eten, drinken, zonnebrand… Je strandtas zit meestal al propvol wanneer je een dagje naar de kust gaat. Toch zou je ook nog een plekje vrij moeten houden voor een hoeslaken.

Het is misschien al een oude tip, maar daarom niet minder handig. Met een hoeslaken kun je namelijk makkelijk een plek creëren waarin jouw kleine alle ruimte heeft om rond te kruipen. Een paar voorwerpen in de hoeken en voilà: je bent good to go.

Bron: Libelle | Beeld: Shutterstock