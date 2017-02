HOERA! Ook onbekende Nederlanders mogen meedoen aan Expeditie Robinson

Ben jij grote fan van Expeditie Robinson en heb jij echt werkelijk alle seizoenen gevolgd? En heb je dan ook wel eens gedacht dat jij het wel beter zou kunnen? Dan is dit jouw lucky day want vanaf volgend seizoen zullen niet enkel Bekende Nederlanders proberen te overleven op een onbewoond eiland, maar ook de kijkers kunnen hun poging wagen.

Sinds 2009 waren enkel BN’ers te zien in het populaire programma Expeditie Robinson, maar vanaf volgend seizoen komt daar opnieuw verandering in. Presentator Dennis Weening maakte maandagavond in RTL Boulevard bekend dat vier onbekende Nederlanders dit jaar hun slag kunnen slaan en mee kunnen strijden voor de overwinning.

“De bekende Nederlanders zijn zeker niet op. We zijn ooit begonnen met BN’ers en dat vonden heel veel mensen jammer”, aldus Dennis. “Daarom hebben de makers dit jaar besloten om ook onbekenden toe te laten in het survivalprogramma.”

Er is echter slechts plaats voor 4 onbekende kandidaten en de plaatsen zijn wel degelijk gegeerd. Mensen die graag een tijdje op een onbewoond eiland willen vertoeven, kunnen zich inschrijven via de website van Expeditie Robinson. Iedere kandidaat moet een filmpje van zichzelf insturen en degenen met de meeste likes worden eerst naar een speciaal selectieweekend gestuurd waar ze verschillende survivalopdrachten moeten uitvoeren. Hier zullen dan uiteindelijk ook de vier deelnemers gekozen worden.

Wil jij je kandidaat stellen? Schrijf je dan hier in.

UPDATE NICOLETTE

Dennis Weening sprak ook over zijn collega Nicolette Kluijver, die vorige week te horen kreeg dat een voorstadium van longkanker bij haar was geconstateerd. “Ze kreeg vandaag de uitslag van de CAT-scan. Het is niet uitgezaaid, het zit alleen in de longen”, aldus Dennis. Volgens hem wordt de presentatrice volgende week geopereerd en zal ze volgend seizoen gewoon terug samen met hem presenteren.