Sinds een aantal weken is het voor miljoenen Nederlanders vaste prik geworden op zondagavond: De Luizenmoeder. Maar aan alle goede dingen komt een eind: volgende week zondag wordt de tiende en laatste aflevering van het eerste seizoen uitgezonden. Gelukkig is er goed nieuws, want na deze slotaflevering kunnen we nog een special verwachten.

De bonusaflevering van De Luizenmoeder wordt naar alle verwachting nóg hilarischer dan de reguliere afleveringen van de serie. Hij zit namelijk vol bloopers en niet eerder vertoonde scènes. Daarnaast vertellen de hoofdrolspelers in de special hoe ze bepaalde fragmenten en opnamedagen hebben beleefd en krijg je een kijkje achter de schermen.

Enorm succes

Als er iets is waar we niet omheen kunnen, is het de populariteit van De Luizenmoeder. Het succes van de AVROTROS-serie is weergaloos, tot verbazing van Ilse Warringa, tegenwoordig beter bekend als Juf Ank. Ze baalt er zelfs een beetje van, zo vertelde ze in een interview. ‘De hele hype is zó overtrokken.’

Op de special hoeven we overigens niet lang te wachten; deze wordt een week na de laatste aflevering uitgezonden op NPO3.

Bron: AD.nl | Beeld: still uit aflevering