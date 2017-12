Hoera! Gossip Girl wordt toch niet verwijderd van Netflix

Een week geleden was het internet in rep en roer: Gossip Girl zou namelijk binnenkort van Netflix verwijderd worden. Maar gelukkig: niets blijkt minder waar. Volgens Netflix Nederland heeft de streamingsdienst de rechten toch weten te behouden.

Gossip Girl-fans merkten het vorige week al: als je de serie aanzette, kreeg je de melding dat deze tot 31 december beschikbaar zou zijn. Dat leidde tot veel onrust, want de serie over de jonge elite van New York is nog steeds rete-populair.

Paniek om niks

Netflix-Nederland meldt dat de serie voorlopig gewoon op Netflix te zien zal blijven. Ook Netflix zelf bevestigt dit op Twitter.

No worries dus, Gossip Girl is er in 2018 ook gewoon nog! Xoxo — Netflix NL & BE (@NetflixNL) 7 december 2017

