HOERA! Er komt een nieuw seizoen van ‘Say Yes To The Dress Benelux’

Vorig jaar kondigde bruidsgoeroe Randy Fenoli aan dat hij zijn populaire programma ‘Say Yes To The Dress’ naar Nederland zou brengen en zelfs Patricia Paay verscheen in de laatste aflevering om een jurk te zoeken. De bruidjes leken alvast onder de indruk want TLC kondigde zonet een tweede seizoen aan.

Randy Fenoli brengt zijn gevoel voor bruidsmode weer naar de Lage Landen en daarvoor heeft hij nieuwe kandidaten nodig. Heb jij dus genoten van het eerste seizoen van ‘Say Yes To The Dress Benelux‘ en is jouw partner ook al op een knie gegaan, dan hebben wij goed nieuws. Vlaamse en Nederlandse bruiden in spé kunnen zich namelijk inschrijven voor het tweede seizoen en stijladvies krijgen van de enige echte Randy. Bruidswinkel Koonings in het Noord-Brabantse Deurne is opnieuw thé place to be en het nieuwste seizoen zal in het najaar op televisie verschijnen.

Wil jij deelnemen? Schrijf je dan hier in.

