Zo wordt er in het buitenland Sinterklaas gevierd

Hoewel de pepernoten en chocoladeletters al maanden in de winkel liggen, is het vandaag pas echt officieel Sinterklaas. Maar Nederland is niet het enige land waar de verjaardag van de goedheiligman wordt gevierd. Oostenrijk, Frankrijk en Italië: allemaal vieren ze Sinterklaas, mét een intocht. Toch gaat het er over de grens heel anders aan toe, en dan met name op culinair gebied.

Oostenrijk

In Oostenrijk arriveert op 5 of 6 december Nicolo – ook wel Niklaus genoemd. Hij heeft engeltjes bij zich die de namen van de kinderen hebben opgeschreven in het Grote Boek. En wie zoet is? Die krijgt lekkers. Maar dan in de vorm van gemberbrood en chocolade.

Frankrijk

In sommige delen van Frankrijk wordt ook Sinterklaas gevierd. Hier wordt hij Père Fouettard genoemd, dit betekent ‘de zweepvader’. Père Fouettard heeft een grote baard en een hoofdkap op. Tegenwoordig draait het in Frankrijk vooral om cadeautjes, snoepgoed en zoete broodjes (manella’s) die worden gebakken in de vorm van Sinterklaas.

Italië

In Italië worden kinderen ook verwend met snoepjes. Het verhaal gaat dat Sinterklaas sinds 1087 in Bari begraven ligt en dat wordt nog elk jaar gevierd met een levendige processie. Er zijn geen Pieten te bekennen, maar wat er wel is, is heel veel snoep! Klein detail: Sinterklaas wordt in Italië niet gevierd in december, maar in mei.

Beeld: Sanoma Beeldbank | Bron: We Are Travellers, Nu.nl

