Ho ho ho: met deze ‘foute’ kersttruien kan je best gezien worden

Vandaag is het Ugly Christmas Sweater Day en dus is het meer dan geoorloofd om onze meest foute kersttrui uit de kast te trekken! Hoe gênanter, hoe beter. Heb jij jouw exemplaar al klaarliggen? Zo niet, dan kun je nog snel één van deze leuke truien shoppen, die je ook na kerst nog kunt dragen.

De kersttrui voor het hele jaar

Die strik staat feestelijk aan het kerstdiner en kan je daarna eraf halen. Zo heb je een fijne trui waarmee je de rest van het jaar ook nog gezien wil worden. Dit exclusieve item bestel je hier voor € 59,95 (excl. verzendkosten). Eén tip van ons: wees er snel bij, want op is op.

Christmas 3D Wreath Jumper

€ 76 – verkrijgbaar via topshop.com

H&M gebreide trui

€ 39,99 – verkrijgbaar via hm.com

Dé Libelle kersttrui van 2017

De rode je-weet-wel-kater, bekend van Jan, Jans en de Kinderen, is óók dol op Kerst. Hij heeft zijn eigen Libelle Kersttruien-collectie en die kun je nú exclusief bestellen bij Libelle. De unieke kersttrui is gemaakt van 85% katoen, 15% polyester en is verkrijgbaar in de maten XS, S, M, L en XL. Bestel de trui voor slechts € 24,95 (verzending is gratis). Wees er snel bij, want de oplage is beperkt. Op = op!

Perfect Moment turtleneck sweater

€ 375 – verkrijgbaar via net-a-porter.com

H&M fijngebreide trui

€ 24,99 – verkrijgbaar via hm.com

Topshop Christmas jumper

€ 80 – verkrijgbaar via topshop.com

Bron: ELLE | Beeld: Sanoma Beeldbank

