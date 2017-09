HO HO HO: dit zijn de eerste beelden van de kerstcollectie van Lush

Kerst is de mooiste tijd van het jaar en die kan voor ons niet vroeg genoeg beginnen. Een van de dingen waar we dan het meest naar uitkijken is de kerstcollectie van Lush. En de eerste beelden daarvan beloven al heel wat goeds.

Tijdens de Creative Showcase in Londen werd al een tipje van de sluier gelicht. Op Instagram zien we vooral veel jelly’s terug komen en ook gouwe ouwen zoals Snow Fairy en de Magic Wand. Maar Lush_nl verklapt dat er ook een Bubble Bar komt die naar Plum Rain ruikt… En zien we daar nu een nieuwe Shower Cream? We kunnen niet wachten tot kerst!

Een Bubble Bar die naar Plum Rain ruikt? Yes! Wij hebben ze gezien bij de #CreativeShowcase in Londen 😍 Gelukkig komen ze binnenkort naar Nederland. #LushChristmas2017 #NakedChristmas #LushNL 📷: @lushoxfordstreet Een bericht gedeeld door Lush Nederland (@lush_nl) op 4 Sep 2017 om 3:29 PDT

Are you ready for this jelly? Tag een shower jelly fan die hier blij van wordt 😍 #CreativeShowcase #LushJelly #LushNL Een bericht gedeeld door Lush Nederland (@lush_nl) op 4 Sep 2017 om 9:10 PDT

Santa’s Christmas has come to town and this time both in a bottle and a naked version! 🎅🏻 #Lush #CreativeShowcase #LushOxfordStreet #LushCosmetics Een bericht gedeeld door Lush Oxford Street (@lushoxfordstreet) op 4 Sep 2017 om 7:38 PDT

Little boy blue and the man in the moon 🌜#BubbleBar #CreativeShowcase #LushOxfordStreet #LushCosmetics Een bericht gedeeld door Lush Oxford Street (@lushoxfordstreet) op 5 Sep 2017 om 1:33 PDT

Sweet pear purée and indulgently melting murumuru butter 🍐 #GoldenPear #CreativeShowcase #Lush #LushCosmetics Een bericht gedeeld door Lush Oxford Street (@lushoxfordstreet) op 4 Sep 2017 om 5:44 PDT

Theres snow fairy like Snow Fairy 🙌 RG @niinasecrets #CreativeShowcase Een bericht gedeeld door LUSH UK (@lush) op 5 Sep 2017 om 3:05 PDT

Peek into our #lushchristmas shower range and notice some new naked alternatives. Be curious and give these a try when they launch in October! #gobothways #creativeshowcase Een bericht gedeeld door Lush Cosmetics North America (@lushcosmetics) op 4 Sep 2017 om 2:04 PDT

Beeld: Instagram | Bron: Bustle & Instagram