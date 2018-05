Zo leuk: deze IKEA in Engeland organiseert een high tea

Stiekem geniet je heel erg van een etentje bij IKEA. De typische gehaktballetjes (die dus eigenlijk uit Turkije blijken te komen) zijn dan ook favoriet. Wat als wij je zeggen dat de Zweedse meubelketen nu ook een high tea organiseert?

Lees ook: Rennen! Bij deze vestiging van IKEA krijg je de komende tijde tijd extra korting

Maar helaas, ook hierbij hebben we slecht nieuws. Het is helaas in Manchester, Engeland én het evenement is al uitverkocht. Waarom we het dan toch vermelden? Omdat we hopen dat IKEA Nederland natuurlijk snel met ook zoiets komt. Want wie wil er nu niet genieten van kaneelbroodjes, Daim cakejes en belegde sandwiches om daarna lekker door de meubelgigant te struinen. Hier kun je in de gaten houden of er misschien tóch nog een plekje vrij komt.

Bron: Beautify | Beeld: iStock