Hierdoor kun je iemands naam niet onthouden

Een eerste dag ergens is niet alleen spannend, je moet vaak ook nog eens héél veel nieuwe namen onthouden. Zodra je iemand een hand hebt gegeven, ben je eigenlijk alweer vergeten hoe diegene ook alweer heet. Hoe komt dit?

Je kunt er niet heel veel aan doen, want volgens dokter David Ludden is het evolutionair bepaald dat mensen hun ‘soortgenoten’ herkennen aan het gezicht. Daarom weet je wel precies dát je iemand ergens van kent, maar niet meer wat zijn of haar naam ook alweer was.

Sneller dan woorden

We vergeten namen dan ook op dezelfde manier als dat we een woord vergeten. Maar toch ontschiet ons een naam nóg sneller. Dit komt doordat deze willekeurig is: een bepaald persoon hoort niet bij een specifieke naam. Het woord ‘appel’ associeer je wel direct met dat sappige stukje fruit, maar dat meisje kan net zo goed Anne als Puck heten. Ook kun je niet zo snel een ander woord gebruiken voor die persoon: er zijn geen synoniemen voor iemands voornaam.

Het overkomt iedereen

Tenslotte moet je een voor- én achternaam onthouden en horen we deze gewoon minder vaak in het dagelijks leven. Maar je bent niet de enige: het is menselijk en overkomt iedereen wel eens. Het kan echt geen kwaad om nog een keer te vragen hoe hij of zij ook alweer heet…

Bron: Ze.nl | Beeld: Shutterstock