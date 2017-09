Hierdoor komt plastic nat uit de vaatwasser

De vaatwasser maakt ons leven zoveel makkelijker. Het scheelt een hoop tijd en alles komt heerlijk droog uit deze machine. Behalve plastic dan. Hoe kan dit?

Lees ook: Bewezen: tijdbesparende producten maken gelukkig

Inge Bellemans, materiaalonderzoeker van de Universiteit Gent, legt uit waarom. Doordat plastic lichter is, neemt het minder warmte op. ‘Dat betekent dus ook dat het minder energie bevat om water van het oppervlak te laten verdampen.’

Waterafstotend

Daar komt ook nog eens bij dat veel soorten plastic waterafstotend zijn, waardoor er vaak dikke druppels op je bordje of mok blijven hangen. De enige oplossing is dus om het toch maar even af te doen. Of je kunt natuurlijk heel lang wachten tot het wel droog is.

Volg jij onze huishoudpagina al? Hier vind je al onze huishoudtips handig op een plek: www.facebook.com/flairathome

Bron: Libelle | Beeld: Shutterstock