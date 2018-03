Hier wil je naartoe: de mooiste plekken uit populaire Netflix-series

Zie jij in de Netflix-series die je kijkt de ene na de andere mooie plek voorbij komen? En zou je er het liefst een tripje naartoe boeken? Begin maar vast met het plannen van je reis, want sommige plekken zijn misschien dichterbij dan je denkt.

1. Downtown Abbey

Het kasteel waarin Downtown Abbey is opgenomen, heet Hingclere Castle en is te vinden in het gelijknamige plaatsje Hingclere. Je kunt het kasteel van binnen en buiten bewonderen. Enne, je kunt een bezoekje aan deze plek gewoon combineren met een tripje naar Londen; Hingclere ligt op een halfuurtje afstand van de Britse hoofdstad.

2. The Crown

De Britse dramaserie over The Queen is op verschillende plekken in Londen opgenomen, waaronder de Ely Cathedral. Dit was de plek waar Elizabeth werd gekroond.

3. The Walking Dead en Stranger Things

The Walking dead werd gedeeltelijk opgenomen in Atlanta, net als Stranger Things. Je vindt er onder meer de Hawkins National Laboratory, het geheime lab uit Stranger Things. Dit was een tijdje een deel van de Universiteit van Emory.

4. Outlander

In Schotland werd de serie Outlander opgenomen, die gaat over onder andere Claire Randall en Jamie Fraser. Hij woont in de serie in het onderstaande kasteeltje, in real life kun je deze vinden onder de naam Midhope Castle – vlakbij Edinburgh.

