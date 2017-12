Hier wil je naartoe: Amsterdam krijgt een pop-up pug café

Heb jij een trouwe viervoeter door het huis wandelen, zou je er maar al te graag eentje hebben of ben je gewoon gek op honden? Dan moet je in januari met piepende banden naar Amsterdam, want in de hoofdstad opent een pop-up café vol mopshonden.

Lees ook: Unicorns bestaan niet? In dit café mooi wel

Op 28 januari 2018 wordt de Ruyschkamer in Amsterdam omgetoverd tot het eerste pop-up pug café van Nederland. Hier ben je welkom als baasje van een mopshond, maar ook als je er geen hebt. Omringd door pugs kun je genieten van spelletjes, hapjes en drankjes, maar kun je er ook terecht voor de nodige informatie over de honden.

Goed doel

Tickets bestellen voor het pop-up hondencafé? Dat kan via deze link. Je moet er een paar euro voor over hebben om naar binnen te mogen, maar dan heb je wel een onvergetelijke dag. En nog iets: die bijdrage gaat naar een goed doel, namelijk de Hondenbescherming. Mooi én ontzettend leuk initiatief, toch?

Volg jij onze huishoudpagina al? Hier vind je al onze huishoudtips handig op een plek: www.facebook.com/flairathome

Bronnen: Beautify, Pugcafé | Beeld: iStock