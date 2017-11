Hey big spender: 80 euro voor ‘papieren’ koffiekopjes

Als je ruzie hebt met je geld, is dit iets waar je het aan kwijt kunt. Tiffany’s (jawel, het lichtblauwe juwelenmerk met droomtrouwringen) heeft ook een interieurlijn. In de lijn vind je een vogelnestje van ijzerdraad en ook deze koffiekopjes die slechts 80 euro per twee kosten.

De koffiekopjes die lijken op ordinaire wegwerpbekers zijn gemaakt van kostbaar porselein, wat de prijs wel verklaart. Verder in de lijn zijn er een EHBO-kist (a 1000 euro), een rietje (a 400 euro) en nog wat doodnormale producten waar je normaal gesproken geen honderden euro’s voor neer zou tellen.

Laat je inspireren:

Something blue. Introducing our new Home & Accessories collection. #TiffanyEveryDay Shop the link in our bio. 📷: @roeethridge Een bericht gedeeld door Tiffany & Co. (@tiffanyandco) op 26 Okt 2017 om 3:03 PDT

Bron: Independent UK | Beeld: Instagram