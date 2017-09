Het oesterseizoen is geopend: zo eet je ze zonder knoeien

Oesters: you hate them or love them. Maar als je ze nog nooit gehad hebt en ze weleens wilt proeven, kun je de klok erop gelijk zetten dat het een grote kliederboel zal gaan worden. Want hoe eet je die glibberige zeevruchten nou eigenlijk? Flair zocht het voor je uit.

Testen

Allereerst is het belangrijk om een ding te weten: voordat je de oester zonder pardon naar binnen schuift als beginneling, is het heel belangrijk om er eerst even aan te ruiken. Natuurlijk zul je moeten wennen aan de geur, maar wanneer het een rotte oester betreft is het zeker niet te missen. Ook kun je op de oester kloppen. Klinkt ie hol? Dan is het gegarandeerd een dode oester. Wil je voedselvergiftiging voorkomen, vergeet dan niet áltijd even te checken of het een goede oester is.

Bereiding

Als de oester nog dicht zit en je hem dus zelf moet openen, kun je dit op twee manieren doen. De Franse wijze houdt in dat je hem langs de zijkant voorzichtig open wrikt. Wil je het op de Vlaamse wijze doen, dan open je de oester met de punt van een mes. Steek het mes in de achterkant van de schelp en draai het mes een kwartslag. Hierdoor maak je de sluitspier (excusez le mot) van de schelp los. Vervolgens kun je de bovenste schelp -als het goed is – gemakkelijk verwijderen.

Charmant slurpen

En dan kan het slurpen beginnen. En dat gaat dus precies zoals je altijd ziet in films en series. Plaats de punt van de schelp aan je lippen, gooi je hoofd iets achterover en laat de oester zo naar binnen glibberen. Wanneer je de smaak extra goed wilt proeven, raden experts aan om de oester niet gelijk door te slikken, maar even met de zeevrucht te ‘spelen’ in je mond – tsja, aantrekkelijker kunnen we het niet voor je verwoorden…

Maar wees voorbereid: het is een zoute bedoeling en de textuur kan ook zeker wennen zijn! Een beetje citroensap kan de zilte smaak iets aangenamer maken wanneer je vreest voor wat komen gaat.

Eetsmakelijk..?

