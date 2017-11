Maaike Helmer (39)  is oprichter van een online magazine over alles wat met stress te maken heeft

Opstaan met een glas koudgeperst spinaziesap, daarna een uurtje op de yogamat en uitrusten onder een palmboom. Ziet jouw dag er zo uit? Natuurlijk niet. Deze bloggers laten liever het echte leven zien.

Burn-Out

‘Acht jaar geleden heb ik en burn-out gehad, en daarna bleef het onderwerp stress me boeien. Toen ik met Stressedout.nl begon, vroegen mensen: ‘Zou je dat nou wel doen? Straks weet iedereen dat je een burn-out hebt gehad.’ Ik dacht: ja dus? Mijn omgeving was bang dat het negatieve gevolgen zou hebben voor mijn werk, maar het tegenovergestelde is waar. Ik heb mijn kracht gemaakt van iets wat door anderen als kwetsuur werd gezien. Ik toon niet alleen de opgepoetste verhalen, maar probeer juist heel erg mezelf te zijn op internet, met al mijn gebreken en tekort-komingen. Gewoon zoals mensen zijn dus.

Al snel kreeg ik anonieme berichten van mensen die zich in mijn ontboezemingen over mijn burn-out herkenden. Waarom ‘fluister’ je, dacht ik. Het is toch helemaal niet erg om daarvoor uit te komen? Maar liefst een op de zeven Nederlanders heeft burn-outklachten. Dat vind ik schokkend. Toch durven we er niet over te praten. Het is een taboe.

Meer openheid

In onze prestatiesamenleving hebben we elkaar zo opgedreven in perfect zijn. Online delen we voornamelijk hoe ontzettend succesvol we zijn: zie mij eens carrière maken. Kijk mij eens gelukkig liggen te zijn onder de palmbomen. We zien de wereld gefilterd. Dat mag anders wat mij betreft. Ik pleit voor meer openheid en wil daar graag een voortrekkersrol in spelen. Een blog waar ik bijvoorbeeld heel veel positieve reacties op kreeg, was 2% is supervrouw? Nou ik niet hoor…, waarin ik open en eerlijk vertelde hoe imperfect ik ben. Dat de make-up van gisteren nog op mijn gezicht zit. Dat ik wat nagellak betreft bij de afbladderbrigade hoor. Je kijkt naar je nagels en denkt: dat hád ik eraf kunnen halen. Dat mijn huis eruitziet alsof er elke nacht een kudde mini-olifanten feestviert. Ik vind soms dingen terug waarvan ik niet eens wist dat ik ze hád: oh joh, hier hebben we nóg een oorthermometer! En dat ik het tegenovergestelde ben van opruimgoeroe Marie Kondo. Ik ben Marie Komt-u-maar-door-met-die-troep-ik-pleur-het-wel-ergens-neer.

Beeld: Istock