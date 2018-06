Het huishoudboekje van Jora: ‘Mijn vriend en ik zijn verslaafd aan lekker eten’

Naam Jora (37) freelance tekstschrijver en redacteur (ongeveer 36 uur)

Partner Ramon (40), chef-kok (40 uur)

Netto-inkomsten

Salaris: € 2500

Salaris partner: € 2180

Totaal € 4680

Vaste lasten

Huur € 1120

Gas, water en licht € 110

Verzekeringen € 286

Internet + televisie € 55

Mobiele telefoon € 75

Sportschool € 100

Boodschappen € 600

Openbaar vervoer € 200

Broodfonds € 70

TOTAAL € 2616

Spaargeld € 7500 (samen, excl. pensioenspaargeld)

Schulden € 0

Jullie houden ruim 2000 euro per maand over, na het betalen van de vaste lasten. Wat doen jullie daarmee?

‘We houden inderdaad een flink bedrag over na het voldoen van alle rekeningen, maar ik wist eerlijk gezegd niet eens dat het zo veel was. Ik spaar in eigen beheer op een speciale spaarrekening voor mijn pensioen. Dat bouw ik als zzp’er namelijk niet automatisch op. Ik had ooit een louche pensioenvoorziening via een verzekeraar. Gewoon een mannetje gebeld voor advies en meteen ja gezegd op zijn voorstel. Dat bleek dus achteraf een woekerpolis te zijn. Oh, daar kan ik nog steeds zo kwaad om worden. Toen me duidelijk werd wat hij me had aangesmeerd, heb ik de boel afgekocht. Ik was een groot deel van mijn geld kwijt, maar wel af van dat vreselijke product. Gelukkig. Dus spaar ik nu zelf voor later, op een rekening waar ik niet zomaar bij kan. Ik hoef geen vast bedrag over te maken, maar ik probeer zo veel mogelijk in te leggen. Sowieso 300 euro per maand. Als het kan wat meer. Soms sla ik een maand over, omdat ik allerlei andere uitgaven heb. Dan probeer ik de volgende maand wat extra’s te betalen.’

Dan blijft er dus nog steeds een hoop geld over?

‘Van dat geld sparen we voor mooie reizen die we willen maken. We zijn net een paar weken terug uit Vietnam en sparen alweer voor de volgende trip. Al twijfelen we nog of we naar India of naar Thailand gaan. Daarnaast houden we ook van uit eten gaan. Daar gaat stiekem ook best veel geld in zitten. Al werkt mijn vriend veertig uur per week in de keuken, als we vrij zijn, gaan we het liefst toch samen uit eten. Soms doen we dat in het restaurant waar hij als chef-kok werkt, op zijn vrije avond. Dan hoeven we niets af te rekenen. Soms hebben we zin in wat anders: dan krijgen we natuurlijk wel gewoon de rekening gepresenteerd. Ook ga ik vaak buiten de deur lunchen met vriendinnen.’

En dan toch nog 600 euro uitgeven aan boodschappen?

‘Betrapt, haha. Mijn vriend en ik zijn gewoon verslaafd aan lekker eten. Met een chef-kok thuis op de bank kun je niet thuiskomen met mozzarella in een zakje van de Appie. Daar ben de afgelopen zeven jaar wel achtergekomen. En dus is alles wat bij ons in de koelkast ligt, duurder dan bij de meeste mensen.’

Beeld: iStock