Het huishoudboekje van Angelina: ‘Drie jaar lang hebben we te veel geld uitgegeven aan wonen’

Naam Angelina (27), caissière warenhuis (oproepkracht, gemiddeld 14 uur)

Partner Dave (28), keukenmonteur (40 uur)

Kinderen Royce (5)

NETTO-INKOMSTEN

Salaris € 600 gemiddeld

Salaris partner € 1710

Toeslagen + kindgebonden budget € 250

Kinderbijslag € 67

TOTAAL € 2627

UITGAVEN

Huur € 700

Boodschappen € 350

Verzekeringen € 306

Internet + tv € 60

Mobiele telefoon € 30

Water, gas, energie € 100

Vervoer inclusief benzine € 400

Videoland € 10

Zwemles € 50

TOTAAL € 2006

SPAARGELD € 700

SCHULDEN € 0

Gefeliciteerd, jullie hebben een nieuw huis.

‘Dankjewel. We zijn er dolgelukkig mee. Na jarenlang wachten hebben we de sleutel gekregen van een sociale huurwoning. We zijn daar zo blij mee. Omdat het een tof huis is, maar vooral ook omdat het ons financieel veel geld scheelt.’

Hoeveel scheelt het dan precies?

‘Omdat we geen huis kunnen kopen met onze inkomens en we nog niet aan de beurt waren voor een sociale huurwoning, huurden we een paar jaar lang een particuliere woning. Eerst een appartementje vlak bij de stad en later, toen we Royce kregen, een rijtjeshuis in een woonwijk. Dat huis kostte ons 1050 euro per maand en we kregen ook geen huurtoeslag, omdat de huurprijs daarvoor te hoog was. We hebben in die jaren echt ieder dubbeltje moeten omdraaien.’

Waar moest je toen op bezuinigen?

‘We hadden bijvoorbeeld geen auto, want dat konden we niet betalen. Nu wel. Ik was heel strikt op het boodschappenbudget. Want ik kon het me niet veroorloven om daaroverheen te gaan. Ik heb in die tijd heel erg moeten opletten om geen schulden te maken. Ik weet nog dat mijn man een keer iets op afbetaling had besteld bij een online winkel. Toen ben ik zo boos geworden. Ik heb om me heen te vaak gezien dat zo’n domme actie het begin was van allerlei schulden. Je kunt het niet afbetalen, er komt rente overheen en voor je het weet zit je diep in de problemen. Dat wil ik niet. Mijn man begreep dat toen wel. Het was een heftige tijd. Ook omdat de verhuurder van ons huis geen fijne man was. Hij beloofde allerlei onderhoud uit te laten voeren, maar hield nooit zijn woord. De kozijnen waren rot en op Royce’ kamer tochtte het zo erg dat de gordijnen ervan wapperden wanneer ik hem ‘s avonds in bed legde. Mijn man heeft toen eigenhandig een soort bedstee-bed voor hem getimmerd, zodat hij daar in ieder geval geen last van had. Dat wil je niet voor je gezin.’

Waarom verhuisde je dan niet?

‘Waar wij wonen is een enorm tekort aan woningen. Zeker aan betaalbare huurwoningen. Er is een groot gat tussen die ruim zevenhonderd euro die de woningbouw mag vragen en de huurprijzen van particuliere huur, die bijna allemaal boven de duizend euro per maand liggen. Wij vielen in dat gat omdat er een wachtlijst was voor een woning. Drie jaar lang hebben we een veel te groot deel van ons inkomen uitgegeven aan wonen. We konden niet anders. Dus je kunt je voorstellen hoe blij we waren toen we tweede waren geworden voor een woning en de eerste persoon het huis toch niet wilde. We zijn nu volop aan het verven en we leggen beneden een nieuwe laminaatvloer. Dan onze eigen spulletjes erin en kunnen we eindelijk een beetje gaan genieten van ons gezin.’

