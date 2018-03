Kijken of toch lezen? Van deze films mag je het boek niet missen

De eeuwenoude discussie tussen de kwaliteit van het boek of de film is verleden tijd, want van deze (aankomende) films zijn er ook boeken. En die zijn zeker de moeite waard om eens open te slaan.

Lees ook: Yes! Er komt een nieuw seizoen van Black Mirror op Netflix

Love, Simon

‘Love, Simon’ draait pas 14 juni in de bioscoop, maar dat betekent genoeg tijd om eerst het boek Simon vs. The Homo Sapies Agenda (of in het Nederlands Simon vs. de verwachtingen van de rest van de wereld) te lezen van schrijfster Becky Albertalli. De zestienjarige Simon valt op jongens, maar zou dit het liefst niet naar buiten willen brengen. Wanneer echter een e-mail naar zijn online crush bij de verkeerde persoon beland, is Simons geheim niet meer veilig. En dat maakt zijn leven er niet gemakkelijker op.

The Death Cure, uit ‘The Maze Runner’-serie

The Death Cure is het laatste deel uit de welbekende ‘The Maze Runner’-serie. De film draait al sinds begin dit jaar in de bioscoop, maar mocht je nog geen afscheid kunnen nemen van de serie sla dan zeker het boek niet over. In Nederland is het boek te vinden onder de naam De doodskuur in de Labryintrenner-trilogie. Hoofdrolspeler Thomas vecht in de allerlaatste test voor zijn leven en dat van zijn vrienden. Maar in gevaarlijke situaties is het maar af te wachten hoe loyaal hij is.

Where’d You Go, Bernadette?

In dit Luizenmoeder-achtige verhaal start een heuse zoektocht naar Bernadette. Wie zij is, mag Joost weten, maar dat ze gek is geworden door de sociale controle van de schoolpleinmoeders is een feit. En haar man lijkt door zijn topbaan bij Microsoft opeens op een computer. Ze besluit van de aardbodem te verdwijnen, maar haar dochter Bee laat het daar niet zomaar bij zitten. Nu al wachten hoe dit afloopt? De film draait pas in oktober 2018 in de bioscoop, maar het boek is al te koop.

Wrinkle In Time

In het eerste deel van de fantasyboekenreeks ‘Een plooi in de tijd’ onderneemt Meg Murry samen met haar broertje en vader een groots avontuur. Tot haar vader opeens verdwijnt en zij haar broertje moet redden van Het Kwaad. De film – met acteurs als Oprah Winfrey en Reese Witherspoon – draait vanaf 4 april 2018 in de bioscopen. Maar voor dit tijd kun je het e-book alvast downloaden.

Call Me by Your Name

De titel van ‘Call Me by Your Name‘ komt je misschien vaag voor. Dat komt omdat de film onlangs nog een Oscar won voor beste script. Dat belooft alvast heel wat voor het boek. Onder de Nederlandse titel Noem me mij bij jouw naam vind je het verhaal van een gepassioneerde vriendschap tussen Elio, een muzikale jongen en de Amerikaanse intellectuele Olivier. Op het eerste gezicht lijken ze niets met elkaar gemeen te hebben behalve een onweerstaanbare aantrekkingskracht.

Volg jij onze huishoudpagina al? Hier vind je al onze huishoudtips handig op een plek: www.facebook.com/flairathome

Bron en beeld: KOBO