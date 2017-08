Het belang van een koele slaapkamer en hoe je dit bereikt tijdens de hitte

We verwachten een aantal flink warme dagen en hoewel het in de avonden goed afkoelt, kan het nog behoorlijk warm zijn. Een warme kamer zorgt ervoor dat je moeilijker in slaap komt, meer transpireert en ook minder diep slaapt. Het is daarom van belang een koele slaapkamer te hebben. Wij helpen je op weg met deze tips.

Lees: Zó bewapen je jezelf en je kind tegen de hitte

Gebruik het juiste materiaal

Dat satijnen dekbed of dat fleurige polyester dekentje mag dan ontzettend leuk zijn, het is niet de optimale stof om met dit weer over je lijf te hebben. Het beste kun je kiezen voor licht, katoenen beddengoed, dit ademt het meeste en zorgt voor meer verkoeling. Zorg dat je voeten koel zijn

Je herkent het vast, zijn je voeten koud, dan heb jij het koud en zijn je voeten warm, dan heb jij het warm. Je moet er tegen kunnen, maar sommigen zweren erbij natte koude sokken naar bed te dragen. Neem voor het slapengaan een koude douche

Door dit te doen koel je behoorlijk af een neem je minder warmte mee je bed in. Drink voldoende water

Zorg voor een flesje water naast je bed, mocht je dan nog warm worden, kun je door wat water in ieder geval jezelf hydrateren en weer wat afkoelen.

Volg jij onze huishoudpagina al? Hier vind je al onze huishoudtips handig op een plek: www.facebook.com/flairathome