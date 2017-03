Je achttiende verjaardag, je trouwdag, de geboorte van je kinderen… het zijn de momenten waarop je een overleden dierbare extra mist.

Bericht uit het verleden

‘Openen op je trouwdag’, hoe bijzonder is het als je zo’n bericht krijgt van je overleden vader? Of als je in het kraambed een brief ontvangt van je overleden moeder, waarin ze vertelt hoe bijzonder die eerste dagen als kersverse moeder voor haar waren. Berichten van mensen die er niet meer zijn, kunnen veel troost geven.

Boek vol herinneringen

De mooiste foto’s, een geschilderd zelfportret van toen je een klein kind was en je eigen briefjes in hanenpoten… een boek vol herinneringen is goud waard. Helemaal als het is aangevuld met notities van een overleden dierbare. Het laat je je verleden even herbeleven.

