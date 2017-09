HEMA schrapt jongens- en meisjeslabels: alle kinderkleding genderneutraal

Een roze T-shirt voor meisjes en een blauwe voor jongens? Bij HEMA doet het er niet meer toe wie wat draagt, want alle kinderkleding wordt genderneutraal.

Lees ook: MTV geeft awardbeeldje genderneutrale naam

Op dit moment staat er nog ‘jongen’ of ‘meisje’ op de kinderkleding in HEMA. Vanaf het einde van het jaar zijn dat soort verpakkingen en labels echter verleden tijd. De winkelketen schrapt als eerste in Nederland alle geslachtsaanduidingen van haar kinderkleding.

Stoer

HEMA kreeg de laatste jaren steeds meer verzoeken op het gebied van genderneutrale kinderkleding. Zo plaatste een tienjarig meisje twee jaar geleden een bericht op Facebook met het verzoek aan HEMA om stoerder meisjesondergoed te verkopen. ‘Ik ben een stoer meisje en daarom vind ik dat er ook stoere onderbroeken zouden moeten zijn voor meisjes’, zo schreef ze.

Roze jurkjes

We kunnen dan ook meer variatie in de collectie verwachten. Maar de schattige roze jurkjes zullen heus wel blijven, vertelt inkoopdirecteur kleding Trevor Perren aan De Volkskrant. Eerder werden de jongens- en meisjesafdelingen in driehonderd van de zevenhonderd filialen al samengevoegd onder de noemer ‘Kids’.