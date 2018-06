Hoe leuk? HEMA opent pop-up escape room

Zeggen wij HEMA, zeg jij rookworst en tompoucen. Maar aan een escape room denk je waarschijnlijk niet meteen. Toch brengt het warenhuis daar nu verandering in, want binnenkort opent HEMA de deuren van haar eerste ontsnappingsspel.

Op de Bloemgracht in Amsterdam opent HEMA van 21 tot en met 23 juni een escape room met het thema ‘School it yourself’. Met behulp van leuke lifehacks gemaakt uit schoolspullen is het aan jou én je teamleden de taak om te ontsnappen uit de ruimte. En dat alles binnen een bepaald tijdbestek, natuurlijk.

Londen

Zet je een superscore neer? Dan maak je ook nog eens kans op een weekendje Londen. Verzamel een groep vriendinnen van 3 tot maximaal 5 personen en waag een poging. Je kunt je hier registreren.