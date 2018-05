Maak vanaf eind juni een ritje in een heuse Hello Kitty-trein

Tijdens een lange treinreis ga je je al snel vervelen. Want na eindeloos scrollen op je telefoon, blijkt het interieur ook weinig inspiratievol. In Japan kun je daarom binnenkort een ritje maken in een heuse Hello Kitty-variant.

Hoewel het figuur hier in Nederland misschien niet meer zo populair is, is Hello Kitty in Japan een ware hype. Zowat alles in de vorm van dit beestje kun je daar vinden en de trein is de nieuwste editie die toegevoegd wordt aan deze trend.

Kittige reis

De kittige reis brengt je van Osaka naar Fukuoka. Je hoeft ook vooral niet bang te zijn om uitgekeken te raken tijdens deze rit, want er is zat vermaak. Zo is er een mini-expositie van Hello Kitty of een souvenirwinkel waar je allerlei prullaria kunt halen. Of wat dacht je van een foto in de speciale photobooth? Wij zeggen hello Japan, euh, Kitty.

