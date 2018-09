Sociale media-heksenjacht gaande op grappenmakers spoordrama Oss

Op sociale media is een heksenjacht gaande op tientallen mensen die ‘grappen’ plaatsen over de slachtoffertjes van het spoorongeluk in Oss. Sommigen van hen voelen zich zo bedreigd dat ze hun account verwijderen.

Facebookpagina’s

De politie roept de ‘jagers’ op om niet voor eigen rechter te spelen. Dat schrijft het Brabants Dagblad. Volgens de krant zijn er al zeker tien pagina’s op Facebook waarop massaal persoonsgegevens, foto’s en namen van werkgevers worden gedeeld. Honderden mensen doen hier aan mee.

Uit op ontslagen van grappenmakers

Sommigen van hen gaan nog verder en nemen op eigen initiatief contact op met de werkgevers van de daders met als doel hen te laten ontslaan, blijkt uit een rondgang van deze krant. Een aantal dagen geleden is een Haagse basisschooljuf op staande voet ontslagen na het maken van een zeer schokkende opmerkingen over het drama. De vrouw, wiens berichten nog steeds rondzingen op sociale media, klaagde in krachttermen over de vertraging ‘door’ de overleden kinderen.

Middeleeuwse toestanden

Politiewoordvoerder Manon van der Heijden meent dat veel social media-gebruikers denken dat ze op Facebook of Twitter “veilig alles kunnen en mogen zeggen”, vertelt ze de krant. “De toon waarmee dit gebeurt, wordt ook steeds harder”. Mediahoogleraar Jan van Dijk van Universiteit Twente is enorm geschrokken van de omvang van de heksenjacht en heeft het over “middeleeuwse toestanden”. “Deze mensen stoken elkaar op en geven elkaar het gevoel alsof zo’n jacht gerechtvaardigd is. Dat ze hiermee het juiste doen. Er zit geen rem op deze jacht, dat is gevaarlijk.”

Opmerkingen van de ontslagen juf:

