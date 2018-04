SAY WHAT?! Heinz lanceert Mayochup

Je hebt ketchupfans en mayonaisefans. Soms durven we eens gek te doen en mengen we de twee tot een heerlijke zelfgemaakte cocktailsaus. Dat inspireerde de sausgigant Heinz om Mayochup op de markt te brengen.

Door: Herlinde Matthys (Flair.be)

Voor mij is het mayo op de frietjes en ketchup op een hamburger of tosti. Altijd, overal en zo niet, zal ik het gerecht helaas met minder zin en vooral minder smaak verorberen. Voor de eeuwige twijfelaars onder ons die op hun bord een kunstwerkje maken door de twee sausjes vakkundig te mengen tot een oranje brei, is er goed nieuws, want Heinz komt nu zélf op de markt met Mayochup: een mengeling van hun mayonaise en ketchup.

Midden-Oosten

Het is geen rijkelijk late 1 aprilgrap, want de saus staat echt in de winkelrekken. Helaas voorlopig alleen in het Midden-Oosten, waar het al zo’n twee jaar een vaste waarde is in het sausassortiment. De meningen over deze nieuwe creatie zijn gemengd. Sommigen vinden het geniaal en vragen zich af waarom Heinz daar nu pas mee op de proppen komt. Anderen vinden het dan weer een staaltje van de huidige luie samenleving, waar we zelfs de moeite niet meer willen doen om zelf onze sausjes te mengen. Tja…

‘Heinz have invented Mayochup: Mayonaise & Ketchup!’ Hunnies pls, I’ve been doing that since I was 3 💁🏻‍♂️ — Lewis Gorse (@GorseYouCan) April 10, 2018

Delicious

De saus kost zo’n € 2,50 voor 400 ml. Wij hopen dat de Mayochup naar ons kikkerlandje komt en dat we binnenkort zelf eens een frietje in deze nieuwe saus kunnen dopen. Op de verpakking staat alvast dat het delicious is! Voorlopig heeft Heinz jammer genoeg geen plannen om het in andere landen te verkopen. Misschien kan iemand voor ons een flesje scoren tijdens je volgende trip naar pakweg Dubai of Koeweit?

Door: Flair.be | Beeld: Heinz