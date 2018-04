Heftig: vrouw raakt door Tinder-dates haar werkloosheidsuitkering kwijt

Dat daten lang niet altijd op een relatie uitloopt, dat weet iedereen inmiddels wel. Toch denken ze daar in Nieuw-Zeeland heel anders over. Een vrouw verloor daar namelijk haar werkeloosheidsuitkering, nadat ze twee keer met iemand die ze via Tinder leerde kennen op stap was gegaan.

De alleenstaande moeder van drie kinderen is op zijn zachtst gezegd dan ook not amused. Een toezichthouder van het WINZ (Werk en Inkomen Nieuw-Zeeland) bepaalde daar zomaar even dat de dame geen uitkering meer nodig had, nadat ze vertelde dat hij tijdens de dates had afgerekend. Hoewel ze nog probeerde uit te leggen dat ze had aangeboden om voor haarzelf te betalen, werd haar verteld dat ze voortaan bij hem moest zijn om geld te ontvangen.

Bijstand

Volgens het WINZ wordt iets als een relatie gezien, wanneer de een geld van iemand anders ontvangt. Oftewel: de werkloosheidsuitkering van de vrouw werd stopgezet, waardoor ze nu in de bijstand is terecht gekomen. ‘Nu heb ik een uitkering en behandelen ze me als oud vuil.’ Het verantwoordelijke ministerie heeft nu gezegd dat er sprake is van een misverstand en biedt dan ook zijn excuses aan.

Samenwonen, hypotheek en afspraken

Zij zouden namelijk te horen hebben gekregen dat de vrouw namelijk samenwonen, met wie ze ook een hypotheek had. Ook zouden ze alle twee een baan hebben en zou de vrouw niet aanwezig zijn tijdens twee afspraken. Maar ondanks het verhaal van het verantwoordelijke ministerie blijft de vrouw voet bij stuk houden. ‘Het lijkt alsof ze zich aan het indekken zijn. Mijn telefoon staat altijd aan, ik check mijn e-mails en brieven – ik heb niets van hen gekregen.’ Maar of het nu ook daadwerkelijk wordt opgelost…

