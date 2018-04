Hebben: opblaasbare flamingo koeler

Heerlijk voor in het zwembad of voor wanneer je bruin ligt te bakken in de achtertuin: een opblaasbare flamingo koeler.

De zomer is pas een paar dagen in het land maar we kunnen al wel wat verkoeling gebruiken. Gelukkig heeft Action een oplossing gevonden. Sinds deze week verkoopt de budgetwinkel opblaasbare flamingo koelers. Ideaal om je drankjes koud te houden en nog makkelijk mee te nemen ook.

Nog geen vier euro

Wees er snel bij: de flamingo koelers vliegen de winkel uit. Dat is niet gek ook, ze kosten maar €3,89 per stuk. Ga naar het zwembad, vul de zijkanten met ijsblokjes, stop je drankje erin en je hoeft de rest van de dag niet meer te bewegen.

Bron: Action | Beeld: iStock