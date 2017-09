Hebben: in dit glas past een hele fles prosecco

Prosecco-fanaten, opgelet! Vind jij het ook altijd zo irritant dat het glaasje zo klein is en zou je willen dat je het niet zo vaak hoeft bij te vullen? Dan is dit dé uitvinding voor jou. In dit glas past namelijk een hele fles.

Lees ook: Willen we: aftellen in stijl met deze prosecco-adventkalender

Terwijl een normaal champagneglas ruimte biedt voor ongeveer 125 ml drank, past er in het ‘Giant Prosecco Glass’ 750 ml prosecco. Lees: de hele fles. ‘Nooit meer je glas hervullen met dit glas in je handen!’, grapt webshop The Present Finder, waar het product te koop is. ‘Kun je ooit genoeg prosecco hebben?’

We kunnen er niet omheen dat het er hilarisch uit ziet. Maarre, wij zouden wel zeggen: deel het prosecco-glas met al je vriendinnen want dat het gigantisch is, moge duidelijk zijn.

Long gone are the days of topping up! – Our giant Prosecco Glass holds an entire bottle! Een bericht gedeeld door The Present Finder (@thepresentfinder) op 1 Sep 2017 om 3:24 PDT

Volg jij onze huishoudpagina al? Hier vind je al onze huishoudtips handig op een plek: www.facebook.com/flairathome

Bron: Het Laatste Nieuws, The Independent