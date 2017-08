Hebben: Deze roze gin is gebaseerd op rosé

We raken maar niet uitgepraat over gin. Dit heerlijke drankje (liefst met een frisse) tonic, is tijdens warme dagen de ideale dorstlesser. Nu is er een nieuwe gin op de markt die is gebaseerd op een andere favoriet: rosé.

Waarom kiezen als je het ook allebei kunt hebben? Gin en rosé zijn allebei geliefde drankjes en zijn gecombineerd in deze gin op basis van rosé-wijn.

Deze Gin uit de Hamptons is gemaakt met echte wijn en jeneverbessen die uit eigen wijngaard komen. Het is een creatie van wijnmaker Roman Roth. Voor zijn gin combineert hij jeneverbessen, anijs, komijn, koriander, kardemom, munt en natuurlijk wijn.

Bij normale gin gebruikt de stoker wodka als basis, bij deze gin is rosé als basis gebruikt. De gin is voor ons alleen online te verkrijgen, maar dit geliefde drankje is constant uitverkocht. Nu maar hopen dat er snel weer een nieuwe lading komt!

〰 Batch 2 coming soon. Stay tuned for locations. 〰 #wolfferpinkgin Een bericht gedeeld door Wölffer Estate Vineyard (@wolfferwine) op 2 Aug 2017 om 12:06 PDT

Bron: Metro UK