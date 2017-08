Hebben: nieuwe bruisbal van Lush vermindert angst en stress

Last van stress en chaos in je hoofd? Of komt het geregeld voor dat je angstig wakker wordt in het hulst van de nacht, om vervolgens niet meer te kunnen slapen? We feel you. Gelukkig is daar Lush, die met haar nieuwe bruisballen jouw stress en angst zou kunnen verminderen.

Lush, wat ons betreft toch wel dé pionier op het gebied van bruisballen in alle kleuren van de regenboog, lanceerde deze maand een aantal nieuwe producten voor in bad. Natuurlijk willen we ze allemaal weer linea recta in ons virtuele winkelmandje gooien, maar eentje staat bovenaan ons verlanglijstje.

De Rocket Science bomb ziet er niet alleen spectaculair uit, maar verandert jouw badwater ook nog eens in een indrukwekkend schouwspel à la Melkweg. Maar dat is nog niet alles. Want naast deze visuele aspecten, zou de geur van citroen en bergamotolie je compleet tot rust brengen. Lush schrijft dat de citrusoliën een ‘positief effect op je gedachten’ en ‘een goede remedie tegen angst en stress’ zijn.

Hieronder kun je bekijken hoe de Rocket Science bomb eruit ziet. Ga jij hem kopen?

A soak in our lemon oil bath bomb will make your worries drift away. 🍋🚀#rocketscience A post shared by Lush Cosmetics North America (@lushcosmetics) on Aug 24, 2017 at 5:06pm PDT

Tag someone who could use a trip to a stress-free galaxy. 🚀🚀🚀 #rocketsciencebathbomb #bathart A post shared by Lush Cosmetics North America (@lushcosmetics) on Aug 19, 2017 at 11:59am PDT