Hartverwarmende tips tegen eenzaamheid van een 90-jarige man

We’ve all been there; de momenten dat je het gevoel hebt helemaal alleen op de wereld bent en je het gevoel hebt dat er werkelijk niemand om je geeft. Vaak is dit niet écht het geval, maar bij een 90-jarige meneer wel. Hij voelt zich iedere dag erg eenzaam, waardoor hij besloot een lijst samen te stellen met tips tegen eenzaamheid. Zo lief!

De oude man heet Derek Taylor en woont in Manchester. Na de dood van zijn vrouw en zus, voelde hij zich iedere dag ontzettend eenzaam. Na een lange tijd eenzaam door het leven te gaan, besloot Derek dat het roer om moest. Zijn oplossing? Hij stelde een lijst samen met tips om iedere dag álles uit het leven te halen wat erin zit.

Deze lijst stelde hij niet alleen op voor zichzelf, maar ook om andere eenzame ouderen te inspireren. Zijn inspirerende lijst is niet onopgemerkt gebleven, want allerlei media berichten over hem. In een interview met BBC vertelde de oude man: “The older you get, the less people seems to contact you. I thought, what can I do to stop being lonely?”

Na het opstellen van de lijst is Derek veel minder eenzaam en heeft hij op z’n ouwe dag nog nieuwe vrienden gemaakt ook. “You feel as though you’re alive again”, vertelde hij aan BBC.

Bekijk de inspirerende lijst hieronder. Prachtig, toch?

Bron: Hello Giggles

