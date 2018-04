Hartverwarmend: zó worden pruiken voor Stichting Haarwensen gemaakt

Misschien heb jij weleens overwogen om je mooie lokken af te laten knippen en te doneren aan een ziek kind. In een ontroerende video van Stichting Haarwensen is nu te zien wat er dan precies met je lokken gebeurt.

De video van Stichting Haarwensen start met de nietsvermoedende Anna, die een bijzondere make-over ondergaat. Ze laat – na korte twijfel – dertig centimeter van haar haren afknippen. Maar met een goed doel: ze gaat met haar afgeknipte lokken een bijzondere reis tegemoet.

Met de hand geknoopt

Ze vliegt namelijk naar de Fillipijnen om het volledige proces van het maken van een pruik in beeld te brengen. In de fabriek in de Fillipijnen worden alle korte en lange haren van elkaar gescheiden. Om vervolgens alle haren per stuk aan een binnenwerk te knopen. Vijftig dagen gaan er overheen, maar dan is het haarwerk af en kan de verzending naar Nederland beginnen. Bij terugkomst gaat de reis voor Anna verder.

Stichting Haarwensen

Anna denkt dat ze alleen haar pruik mag overhandigen aan oprichtster van Stichting Haarwensen Yvonne de Boer, maar ze wordt opnieuw verrast. De elfjarige Heloïse Annebos die kampt met de haaraandoening ‘Alopecia Areata’ krijgt de prachtige lokken cadeau, wat zorgt voor een ontroerend moment. Het is echter niet de eerste keer dat Stichting Haarwensen dit doet: al tien jaar zet de stichting zich in om kinderen met een ziekte te voorzien van echte haarwerken in plaats van synthetische en ‘goedkope’ pruiken. En hier vraagt Stichting Haarwensen helemaal niets voor.

Bron Stichting Haarwensen | Beeld IStock