Alle ‘Harry Potter’-fans verzamelen! Je kunt nu alle delen achter elkaar in de bios bekijken

Zeg je al jaren dat je een keer álle delen van Harry Potter achter elkaar wil kijken en vind je de ene film nog leuker dan de andere? Grijp dan nu je kans, want in het weekend van 6 en 7 oktober wordt er een heuse marathon georganiseerd ín de bioscoop. En wat is er nu leuker dan jouw favoriete films op groot scherm zien?

Lees ook: Er bestaat een Harry Potter-versie van Trivial Pursuit en geloof ons, die wil je hebben

Blok het eerste weekend van oktober in je agenda en plan een tripje naar Antwerpen of Brussel met je ‘Harry Potter’-vriendinnen, want in deze vestigingen van Kinepolis kun je alle magische films op het witte doek bekijken. Achter elkaar, lees: een marathon van 24 uur.

Magische marathon

Op zaterdag 6 oktober word je verwacht om 09.45 uur (zou dit een verwijzing zijn naar spoor 9 3/4?) en rond de klok van 10.00 uur de volgende dag is de magische marathon afgelopen. Wees niet bang dat je tussentijds niet naar de wc kan; tussen iedere film zit een pauze om je benen te strekken. Een kaartje is alleen niet heel goedkoop; om erbij zijn moet je 49,95 euro neertellen. Meer info en kaarten bestellen? Op de website van Kinepolis vind je alles wat je maar weten moet.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: HLN.be | Beeld: Giphy