Wands ready: alles wat je moet weten over ‘Harry Potter: Hogwarts Mystery Game’

Begin maart werd bekend dat ‘Harry Potter Go’ aka ‘Harry Potter: Hogwarts Mystery Game’ binnenkort gelanceerd zou worden, en woensdag was de grote dag ein-de-lijk aangebroken. Potterheads over de hele wereld kunnen het spel nu downloaden via Google Play of de Apple Store.

Onze toelatingsbrief hebben we dan wel nooit gekregen, maar nu is er eindelijk een waardig alternatief. In het spel ‘Harry Potter: Hogwarts Mystery Game’ kan je lessen volgen op Zweinstein en nog véél meer. Wij zetten hieronder alvast de voornaamste features op een rijtje.

‘Harry Potter: Hogwarts Mystery Game’

Nog voor je echt naar Zweinstein gaat, komt er eerst wat voorbereiding aan te pas. Zo kan je eerst je personage kiezen, om vervolgens een bezoekje te brengen aan de Wegisweg. Hier kan je je schoolspullen kopen én op zoek gaan naar een toverstaf die perfect bij je past.

Acteurs uit de film

Wanneer je eenmaal bent aangekomen, krijg je een afdeling toegewezen en kan het echte werk beginnen. Zo kan je vrienden maken, je persoonlijkheid ontwikkelen en lessen volgen. Dat doe je bij echte Zweinstein-leerkrachten, waarvan de stem bij sommige personages werd ingesproken door de acteurs zelf.

Net zoals in het echte leven waren er ook in de wereld van Harry Potter een heleboel romances, en dat is in het spel niet anders. Zo kan je er namelijk ook op zoek gaan naar een lief. Wel is dit pas mogelijk als je al een aantal uur in de virtuele wereld hebt doorgebracht. Je start namelijk als eerstejaarsstudent op elfjarige leeftijd, dus na een bepaalde tijd kan je niet alleen vriendschappen, maar ook liefdesrelaties ontwikkelen.

‘Harry Potter: Hogwarts Mystery’ is sinds woensdag beschikbaar op zowel iPhone als Android.

Door: Flair.be | Beeld: Still uit spel