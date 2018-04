Zo verwijder je makkelijk dierenharen van je meubels

Voor mensen met een huisdier is het een terugkerende frustratie. Hoe vaak je ook schoonmaakt, je blijft maar haren vinden. Met dit trucje maak je jouw meubels snel weer netjes.

Merk je dat jouw beestje juist nu extra haren lijkt te verliezen? Dat is niet zo gek, want in de herfst en in de lente wisselen honden en katten van vacht. Om te zorgen dat je huis niet een grote haarbal is, heeft de Australische Dancia Penton een heel handig trucje bedacht.

Trekker

En voor een spotprijsje haal je jouw redder in nood al in huis. De Australische kocht namelijk een simpele trekker waarmee je ook jouw ramen en douche af kunt doen. Ze zegt: ‘Haal het langs een meubelstuk dat vol haar zit en het effect is echt verrassend. Maak het ding ook nog eens nat en je zult zien dat je wonderbaarlijke resultaten behaalt.’ Het proberen waard lijkt ons zo!

Bron: Libelle | Beeld: iStock