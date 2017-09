Handig: zo word je sneller geholpen aan een drukke bar

Je hebt hoe dan ook weleens aan een bar gestaan waar het leek alsof je keer op keer werd overgeslagen. Hoe zorg je ervoor dat je sneller geholpen wordt zonder ongeduldig en al te vragend (mensen die vragen worden immers overgeslagen) over te komen? Verschillende bartenders schieten te hulp.

Ten eerste heeft de snelheid waarmee je geholpen wordt te maken met het soort bar waar je je bevindt. ‘In een tent waar de bar even plakkerig is als de vloer, kan je nu eenmaal geen topservice verwachten’, aldus horecaconsultant Angus Pride tegenover The Independent. Daarnaast moet je er volgens hem rekening mee houden dat het bijna onmogelijk is om barpersoneel correct te benaderen wanneer het heel druk is. ‘Ga vooral niet met geld staan wapperen. Het is onbeleefd en daardoor maak je de veronderstelling dat de barman enkel wordt gedreven door geld in plaats van zijn werk goed te willen doen.’ Daarnaast is het geen goed idee om te roepen, met je armen te zwaaien of zelfs om korting te vragen; dit zal niet worden gewaardeerd.

Zo moet het wel

Hoe je wel subtiel een barman kunt wenken? ‘Als er steeds andere mensen voor jou geholpen worden, moet je proberen om eerst je hand lichtjes op te heffen’, adviseert bartender Rich Hunt. ‘Maar spreek barmannen er nooit op aan dat het eigenlijk jouw beurt was, of dat nu zo is of niet. Ze maken fouten, zeker tijdens een drukke shift.’

Be kind

Als je eenmaal aan de beurt bent, is het verstandig om altijd vriendelijk te blijven: het zal je helpen om de volgende keer sneller geholpen te worden. En een fooitje zou ook helpen.

