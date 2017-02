Handig: zo weet je of je eieren nog goed zijn

Op de doos van je eieren staat natuurlijk een houdbaarheidsdatum, maar vaak kun je je eitjes ook best nog eten na die datum. Mits je ze hard gekookt of goed doorbakken opdient. Vind jij het ook zonde om eieren weg te gooien die eigenlijk nog prima eetbaar zijn? Dan hebben we goed nieuws, want er is een heel eenvoudige test om je te helpen bepalen of je eieren ook na het verlopen van de houdbaarheidsdatum nog eetbaar zijn!

Volgens het Voedingscentrum kun je als je twijfelt of je eieren nog goed zijn deze test doen: leg je ei in een bakje of glas met voldoende water. Als je ei drijft is het niet goed meer. Zijn je eieren nog niet zo heel oud? Voeg dan wat zout aan het water toe. Dan werkt de test sneller. Handig toch?!

Het Voedingscentrum heeft trouwens ook nog een paar goede tips om je eieren te bewaren:

Bewaar ze in de koelkast in het kartonnen doosje, want dan drogen ze minder snel uit.

Bewaar je eieren met de punt naar beneden en dan blijven ze langer goed.

Bron: voedingscentrum.nl