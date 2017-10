Handig: zo krijg je die vieze sneakers weer schoon

Je kent ’t wel. Begin van de zomer kocht je van die leuke witte sneakers, maar nu zijn ze zo goed als bruin. Met deze tip krijg je ze weer spierwit.

De Amerikaanse Sarah baalde als een stekker toen haar witte Converse All Stars een viezige bruine kleur waren. Ze besloot een lifehack te volgen en haar schoenen wit te krijgen. Dat werkte! Ze deed verslag op Twitter en haar volgens stonden versteld van het resultaat, waardoor de tip nu viral gaat. Heb jij nog een vies paar staan. Probeer het uit zouden we zeggen!

I am a miracle worker pic.twitter.com/BeivqBtdrv — halloween queen (@sarahtraceyy) 15 oktober 2017

ok rinse shoes, mix 1:1.5 of baking soda & detergent, scrub w toothbrush, let it sit for a while, rinse, put in washer, baby powder/dry🌞 https://t.co/D5Skp5ha3x — halloween queen (@sarahtraceyy) 15 oktober 2017

En zo werkt het: Je mixt (met een verhouding van 1 op 1,5) baking soda met afwasmiddel en wrijft dit met een tandenborstel over de schoen. Laat ’t even intrekken, spoel het af en was het vervolgens in de wasmachine. Dan smeer je de schoenen in met talkpoeder en laat ze aan de lucht drogen.

Succes!

Bron: Cosmopolitan | Beeld: Twitter