Handig: zo deel je supersnel je WiFi-wachtwoord

Iederéén heeft het wel eens meegemaakt: je bent bij een vriendin op bezoek en wilt bij haar op de wifi. Bijvoorbeeld om muziek af te spelen via haar geluidssysteem, of omdat de maand langer duurt dan je internetbundel. Wat volgt is een zoektocht naar het WiFi-wachtwoord, het goede netwerk vinden en het minstens drie keer herhalen van het – vaak onmogelijke – WiFi-wachtwoord. Maar goed nieuws: met de nieuwste update van iOS11 is dit ingewikkelde gedoe voorgoed voorbij.

