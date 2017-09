Handig en gezond: met deze adventkalender ben je iedere ochtend verzekerd van een ontbijtje

In de hectiek van alle dag vergeten we soms te ontbijten. Terwijl deze maaltijd juist zo belangrijk voor ons is. We hebben een ontbijtje nodig om de dag goed te kunnen starten. Met behulp van deze adventkalender van MyMuesli ben jij in ieder geval de hele d ecembermaand verzekerd van een lekker ontbijtje.

MyMuesli brengt de box uit ter ere van het tienjarig jubileum van het bedrijf. Je vindt er 24 lekkere, biologisch muesli’s om je dag goed mee te beginnen. Er zijn in totaal dertien verschillende soorten. Het enige wat jij hoeft te doen, is zorgen voor een schaaltje yoghurt of melk en je bent de hele maand verzekerd van een lekker en afwisselend ontbijtje. De box is te verkrijgen via de website van MyMuesli en kost € 59,90.

Beeld: MyMuesli / iStockphoto