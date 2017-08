Handig: door deze friethouder kun je nog makkelijker snacken

Soms heb je gewoon even zin in wat te snacken onderweg. Maar eten in de auto is niet echt praktisch. Voor je het weet liggen je frietjes overal behalve in je mond. Vanaf nu niet meer!

In deze houder kun je namelijk perfect je frietjes van bijvoorbeeld de McDonalds plaatsen. Zo kun je eten én rijden tegelijk. En het grootste voordeel, niet heel je auto is naderhand vies. Mocht je dit handige snufje willen hebben, voor iets meer dan 5 euro is hij van jou. Enige nadeel: een hamburger of kipnuggets kun je er niet in bewaren. Dan toch maar even stil staan.

“Best. Invention. Ever.” 🍟 amzn.to/fries ・・・ #Repost @amazon h/t @outforbloodies Een bericht gedeeld door iSpyFries (@ispyfries) op 27 Jul 2017 om 2:22 PDT

Bron: Metro.co.uk