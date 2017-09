Handig: in deze winkel kun je een powernap doen

Grote kans dat je tijdens het shoppen ineens heel erg de behoefte voelt om even te gaan liggen. Het is nu eenmaal ook vermoeiend, al die verschillende kleren passen. Deze winkel heeft daarom een speciale ruimte waar je even een dutje kunt doen.

In de Amsterdamse vestiging van Hudsons’s Bay Company is namelijk een speciaal ingerichte ruimte voor jouw powernap. Er staat een groot bed, planten, kussens: kortom, je kunt hier helemaal tot rust komen.

Veel indrukken

Dat je helemaal uitgeblust bent, komt volgens neuropsycholoog Anneloes Vree door ‘de verschillende keuzes die moeten worden gemaakt, de vele mensen en de diverse indrukken die de hersenen mentaal belasten. Daardoor voel je je vermoeid.’ Een dutje tussen de 15 en 20 minuten kan daarom zeker helpen om je weer wat energieker te voelen. Dan kun je daarna weer met een goed gevoel verder winkelen.

Zo blij als Dio was om naar binnen te gaan, zo graag zien we jou in Hudson’s Bay Amsterdam. Elke dag open van 9:00 tot 21:00. #hudsonsbaynl #hudsonsbayamsterdam Een bericht gedeeld door Hudson’s Bay Nederland (@hudsonsbaynl) op 5 Sep 2017 om 4:54 PDT

Bron: Margriet.nl | Beeld: Shutterstock & Instagram